Milan Mateta a un passo | accordo per l’estate e spiraglio per gennaio

Il Milan sta lavorando per portare in squadra Jean-Philippe Mateta. L’attaccante ha già un accordo per arrivare in estate, ma c’è anche una possibilità di anticipare il trasferimento già a gennaio. Le trattative sono in fase avanzata e tutto fa pensare che l’affare si concluderà nei prossimi giorni.

Il Milan è a un passo dal chiudere un’operazione pesante per l’attacco: Jean-Philippe Mateta è sempre più vicino a vestire il rossonero, con un’intesa già definita per la prossima estate e una finestra ancora aperta per un possibile anticipo immediato negli ultimi giorni di gennaio. Il blitz condotto a Londra dalla dirigenza ha prodotto risultati concreti, al punto da ridisegnare le strategie offensive del club anche dopo l’arrivo di Niclas Füllkrug. L’accordo con il Crystal Palace è stato raggiunto sulla base di 35 milioni di euro per il trasferimento nella sessione estiva. Parallelamente, il Milan ha definito un’intesa di massima anche con il centravanti francese, pronto a firmare un contratto triennale da 3–3,5 milioni di euro a stagione più bonus. 🔗 Leggi su Milanzone.it

Approfondimenti su Milan Mateta

Il Milan si prepara ad accogliere il suo nuovo attaccante.

I rossoneri sono volati a Londra e hanno chiuso l’accordo per portare Mateta al Milan.

Ultime notizie su Milan Mateta

Argomenti discussi: Perché il Milan prende Mateta. E perché lo vuole subito; Milan-Mateta, gli ultimi sviluppi possono essere decisivi; Milan, Mateta è vicinissimo: a breve si può chiudere. E Nkunku può restare; Chi è Mateta, l'attaccante su cui punta il Milan: carriera, caratteristiche tecniche e goal segnati.

Cresciuto nelle banlieue, ispirato da Ibrahimovic: la storia di Mateta e tutte le sue caratteristicheJean-Philippe Mateta si appresta a diventare un nuovo giocatore del Milan. Una trattativa lampo, voluta fortemente dal Milan nella nottata di giovedì e durante la giornata di venerdì. milannews.it

Calciomercato: il Milan vuole subito Mateta, apertura del Chelsea su DisasiIl Milan vuole subito Jean-Philippe MATETA per battere la concorrenza di Juventus e Nottingham Forest e accelera in serata. ansa.it

Il Crystal Palace oggi ha fatto ancora muro su Jean-Philippe Mateta: non è arrivato il via libera per il trasferimento a gennaio. Il Milan non smette di crederci: nuovi tentativi tra stasera e domani. x.com

