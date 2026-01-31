Milan le mani su Mateta | può arrivare anche subito E in difesa sale Disasi Le trattative

Il Milan lavora per portare subito Mateta in rosa. Le trattative con il Crystal Palace sono in fase avanzata, ma i londinesi non vogliono cedere senza trovare un sostituto. Intanto, il club accelera anche sul fronte difesa, con Disasi che potrebbe arrivare presto. Per il futuro, c’è anche il nome di Gimenez e Goretzka, mentre si rafforza l’interesse per Alphadjo Cissé, la stella del Catanzaro. Le prossime settimane saranno decisive per definire gli acquisti.

Accordo completo con l'attaccante francese, ma il Palace non lo molla se non trova il sostituto. Operazione facile da fare col Chelsea per il difensore, Gimenez e Goretzka opzioni per l'estate, avanti tutta con la stella del Catanzaro Alphadjo Cissé.

