Milan la svolta finanziaria | RedBird chiude ufficialmente con Elliott

Questa mattina RedBird ha ufficialmente chiuso l’accordo con Elliott, mettendo fine al debito che gravava sul club. È un passo importante per il futuro del Milan, che ora può guardare avanti senza più pesi finanziari. La squadra potrà concentrarsi sui prossimi obiettivi senza l’ombra di passati problemi economici.

Negli ultimi giorni c'è stata una forte accelerata da parte di RedBird che ha portato a completare il rifinanziamento del debito avuto con il fondo Elliot, estinguendolo del tutto e aprendo così una nuova fase nella gestione finanziaria del Milan. L'operazione ha difatti cancellato il vendor loan rimpiazzandolo con un nuovo finanziamento da ben 550 milioni da parte di Comvest Credit, società con base a Toronto. Un passaggio che sembrava concretizzarsi a Marzo ma che invece ha subito una forte accelerata nelle ultime settimane. L'accordo promette a RedBird di avere tempi di restituzione più lunghi, dal 2028 prima al 2030 poi, con tassi d'interesse più bassi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Matteo Moretto ha illustrato le recenti evoluzioni legate a RedBird e Elliott, evidenziando la possibile conclusione dell’accordo per il pagamento del debito.

