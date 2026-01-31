Dopo la sconfitta contro la Fiorentina in Coppa Italia, Bakker ha parlato di frustrazione. L’allenatrice del Milan femminile dice che le ragazze hanno creato molte occasioni e meritavano di passare il turno. La squadra si è mostrata delusa, ma ora prepara già la prossima sfida.

Dopo l'amara partita di Coppa Italia Women contro la Fiorentina, finita 1-0 a favore della Viola, l'allenatrice del Milan Femminile, Suzanne Bakker ha deciso di rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni ufficiali del club sulla prestazione fornita dalle sue ragazze. Ecco, di seguito, le sue parole. "Ovviamente c’è molta frustrazione perché abbiamo creato tante opportunità e sicuramente avremmo dovuto segnare nel primo tempo. Se ci fossimo portati in vantaggio, sarebbe stata una partita diversa. Quanto successo nel recupero fa tanto male a volte ci sono partite in cui una squadra crea molte opportunità e non riesce a segnare mentre dall’altra parte bastano occasione per far goal. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan Femminile, Bakker: “C’è molta frustrazione, abbiamo creato tanto e meritavamo la semifinale”

Approfondimenti su Milan Femminile

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Milan Femminile

Argomenti discussi: Serie A femminile. Il Milan regola la Ternana per 3-0 con doppietta di Van Dooren; Fiorentina-AC Milan 1-0, Coppa Italia Women 2025/2026: interviste a Milan TV di Coach Suzanne Bakker; Coppa Italia femminile. Fiorentina vs Milan, le formazioni ufficiali; Coppa Italia femminile. La Fiorentina nei minuti di recupero trova il gol qualificazione con Bredgaard.

Milan Femminile eliminato dalla Coppa Italia, coach Bakker: Abbiamo creato così tante occasioni, meritavamo di piùLa Fiorentina segna all'ultimo respiro e vola in semifinale di Coppa Italia eliminando il Milan Femminile. Dopo l'1-1 della gara d'andata, il ritorno è stato in bilico per tutti ... milannews.it

Milan Femminile, domani la gara di ritorno dei quarti di Coppa Italia contro la FiorentinaDomani alle 18, allo Stadio Curva Fiesole - Viola Park, il Milan Femminile sarà impegnato nella gara di ritorno dei quarti di Coppa Italia contro la Fiorentina. Si ripartirà ... milannews.it

- Suzanne Bakker, Milan: "Meritavamo la Semifinale! Ma dobbiamo fare gol." - L'articolo completo sul nostro sito #calciofemminileitaliano #calciofemminile - facebook.com facebook

Milan Femminile, che beffa! La Fiorentina vince al 91° e va in semifinale di Coppa Italia x.com