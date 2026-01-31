Milan De Paola | Nkunku era un affare lo ha portato Tare alla metà

Paolo De Paola spiega che l’affare Nkunku per il Milan era già in cantiere. Il giornalista sottolinea che Tare ha portato il giocatore a metà prezzo rispetto all’offerta iniziale, rendendo l’operazione più conveniente per il club rossonero. De Paola aggiunge che si trattava di un investimento importante, che ora potrebbe dare i suoi frutti in campionato.

"A proposito di mentalità dico: due anni fa sulla panchina della Juve c'era Allegri e batteva il Frosinone 3-2 al 95'. L'esultanza in campo fu smodata perché perdevano. Quando Spalletti non stringe la mano neanche al suo accompagnatore sul 3-0 al Napoli, ti dà l'idea della mentalità vincente. Ti dà l'idea di una mentalità che pensa alle cose vere, alla vittoria finale e non a una per 3-2 al Frosinone. Spalletti ha capito la mentalità dell'ambiente, di dove si trova". Queste le parole di Paolo De Paola. LEGGI ANCHE: Calciomercato, Moretto: "Igli Tare vorrebbe portare Disasi al Milan". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Alfredo Pedullà, noto esperto di calciomercato, ha analizzato la situazione di Filippo Gila, attaccante di interesse per Milan e Inter.

