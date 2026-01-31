La partita tra Milan e Como, sospesa in precedenza, si giocherà il 18 febbraio alle 20. La Lega Serie A ha ufficializzato la data del recupero, che si terrà nel mezzo della settimana. I tifosi attendono con ansia di vedere la sfida, ora confermata dopo le incertezze.

C’è la nuova data per Milan – Como. La gara, valida per la 24ª giornata di Serie A, verrà recuperata mercoledì 18 febbraio alle ore 20.45. La comunicazione è arrivata in mattinata dalla Lega Serie A. Il match era stato rinviato per l’indisponibilità di San Siro, impegnato nella cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Una serata che si preannuncia intensa anche sul fronte europeo: nello stesso giorno l’Inter sarà impegnata in Norvegia nei playoff di Champions League contro il BodøGlimt. L'articolo proviene da MilanZone. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Milan-Como, ufficiale il recupero: si gioca il 18 febbraio

Approfondimenti su Milan Como

Il recupero di Milan-Como è stato finalmente confermato.

L’attesa è finita: Milan e Como si sfideranno a Perth, in Australia, l’8 febbraio.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Milan Como

Argomenti discussi: Serie A, Tris dell'Udinese a Verona: 3-1. Roma-Milan 1-1: in parità la sfida per la Champions - Aggiornamento del 27 Gennaio delle ore 01:01; Coppa Italia 2025/26, il tabellone completo; Inter ai playoff di Champions League, prende forma la data di Milan-Como: c'è già una certezza sull'orario; Calciomercato invernale 2026: tutte le ultime notizie, le trattative e i trasferimenti in Serie A e negli altri campionati.

Milan-Como, c'è la data del recupero: si gioca il 18 febbraio la gara rinviata per via delle Olimpiadi invernaliLa Lega Serie A ha deciso ... msn.com

Milan, quando si recupererà la sfida con il Como? Ufficiale data ed orarioUfficiale la data del recupero della sfida contro il Como di Fabregas: attenzione anche alle altre date e orari ... spaziomilan.it

UFFICIALE: la partita della 24ª tra Milan e Como sarà recuperata mercoledì 18 febbraio 2026 con il fischio d'inizio del match in programma alle ore 20.45. Inoltre la Lega Serie A ha diramato anche date e orari delle giornate 25 e 26: 25ª giornata, Pisa-Milan: v facebook

Dopo aver abbandonato la possibilità di giocare in Australia, Milan-Como si disputerà mercoledì 18 febbraio alle 20:45. Il match della 24ª giornata di Serie A, infatti, non si giocherà nel weekend del 7-8 febbraio dal momento che San Siro sarà impiegato per la x.com