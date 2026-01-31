Mike Maignan si trova da pochi minuti a Casa Milan. Il portiere ha raggiunto la sede del club per firmare il nuovo contratto. La trattativa è ormai alle fasi finali e il giocatore è pronto a mettere nero su bianco.

Milan, ci siamo: Maignan è arrivato in sede per il rinnovo. Il video PM Il portiere rossonero Mike Maignan è arrivato da pochi minuti a Casa Milan per la firma sul rinnovo del contratto. Ecco il video Finalmente ci siamo. Il rinnovo del contratto di Mike Maignan è realtà. Il portiere francese è arrivato da pochi minuti a Casa Milan per completare ufficialmente il prolungamento di contratto in rossonero. Ecco il video dell'arrivo di 'Magic' Mike alla sede rossonera. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Il Milan ha raggiunto un accordo per il rinnovo di Mike Maignan, portiere e capitano del club.

Maignan Milan si avvicina al rinnovo contrattuale, con un accordo ormai prossimo.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Milan-Maignan, ci siamo: rinnovo a un passo, dopo la Roma l'incontro decisivo; Maignan rinnova a vita con il Milan, ci siamo: agenti in sede, svelata la possibile data dell'annuncio; ? Maignan-Milan, ci siamo: questione di ore per la firma sul rinnovo; Maignan rinnova col Milan: ufficialità vicina, i dettagli del nuovo accordo.

