Milan ci siamo | Maignan è arrivato in sede per il rinnovo Il video | PM

Mike Maignan si trova da pochi minuti a Casa Milan. Il portiere ha raggiunto la sede del club per firmare il nuovo contratto. La trattativa è ormai alle fasi finali e il giocatore è pronto a mettere nero su bianco.

Milan, ci siamo: Maignan è arrivato in sede per il rinnovo. Il video PM Il portiere rossonero Mike Maignan è arrivato da pochi minuti a Casa Milan per la firma sul rinnovo del contratto. Ecco il video Finalmente ci siamo. Il rinnovo del contratto di Mike Maignan è realtà. Il portiere francese è arrivato da pochi minuti a Casa Milan per completare ufficialmente il prolungamento di contratto in rossonero. Ecco il video dell'arrivo di 'Magic' Mike alla sede rossonera.

Il Milan ha raggiunto un accordo per il rinnovo di Mike Maignan, portiere e capitano del club.

Maignan Milan si avvicina al rinnovo contrattuale, con un accordo ormai prossimo.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

