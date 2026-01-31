Migliori ristoranti d’Italia secondo i clienti due veronesi al top

La provincia di Verona si distingue ancora nel mondo della ristorazione. Due locali, uno agriturismo e un ristorante di pesce, sono entrati nella classifica dei migliori d’Italia secondo i clienti. Entrambi sono storici e rappresentano bene la tradizione gastronomica veneta, conquistando chi cerca qualità e autenticità.

La provincia di Verona si conferma un'eccellenza assoluta nel panorama gastronomico nazionale con due insegne storiche, un agriturismo e un ristorante di pesce, che hanno saputo conquistare il cuore di chi ama il buon cibo, portando la tradizione culinaria veneta ai vertici nazionali.

