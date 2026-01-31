Microsoft rivede le scelte di Windows 11 dopo critiche sulla stabilità e sull’esperienza utente

Microsoft ha annunciato di voler cambiare rotta su Windows 11. Dopo le tante lamentele sulla stabilità e sui problemi di esperienza utente, l’azienda ha ammesso di aver perso fiducia tra gli utenti. Ora promette aggiornamenti più mirati per migliorare il sistema e risolvere i problemi strutturali che si sono accumulati nel tempo.

Microsoft ha ammesso pubblicamente di aver perso la fiducia degli utenti con Windows 11, riconoscendo che il sistema operativo soffre di problemi strutturali non più riconducibili a singoli incidenti tecnici. L’ammissione, arrivata direttamente dai vertici del reparto Windows, segna un punto di svolta nella comunicazione interna e strategica dell’azienda. A confermare la situazione è stato Pavan Davuluri, responsabile dell’ingegneria di Windows e dei dispositivi Surface, che ha rivelato internamente, e successivamente reso noto in modo indiretto, che il team deve ricostruire la credibilità del sistema operativo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Microsoft rivede le scelte di Windows 11 dopo critiche sulla stabilità e sull’esperienza utente Approfondimenti su Microsoft Windows11 Azzerare gli errori su PC creando un nuovo utente in Windows 11 Come aprire l’ultima finestra di Windows 11 senza vedere le anteprime: guida all’attivazione del trucco (che Microsoft non ti svela) Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Il sabato pomeriggio alle 17 appuntamento con TOP in onda su RAI2 e su @raiplay_official potete rivedere le tutte puntate. Qui vi porto a scoprire l’abbazia cistercense di Casamari, un vero gioiello! @waltromeo - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.