Mi dispiace per te Andrea Iannone ed Elodie cosa è successo adesso Fan increduli

Da settimane il gossip si concentra sul silenzio di Andrea Iannone ed Elodie. I fan restano increduli e si chiedono cosa sia successo davvero tra i due. La loro relazione sembrava stabile, ma ora c’è solo silenzio e tante domande.

Da settimane il mondo del gossip segue con attenzione il silenzio di Elodie e Andrea Iannone, una quiete che ha alimentato ipotesi sempre più insistenti sulla fine della loro relazione. Nessuna conferma ufficiale, nessuna smentita diretta, ma una serie di segnali disseminati sui social che hanno iniziato a raccontare una storia diversa da quella mostrata fino a poco tempo fa. Da una parte la cantante, sempre più spesso accanto a Franceska Nuredini, ballerina del suo tour e presenza costante anche nelle ultime vacanze. Dall’altra il campione di MotoGp, protagonista di post dal tono riflessivo, segnati da immagini che evocano solitudine e malinconia.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Recentemente, Andrea Iannone ha commentato pubblicamente un post di Rocío Muñoz Morales, attirando l’attenzione dei fan.

Insieme fuori dall'hotel. Andrea Iannone, lo scoop clamoroso: dopo Elodie con la vip #andreaiannone

Non c'è stato nessun comunicato ufficiale, ma Andrea Iannone sembra aver parlato chiarissimo facebook