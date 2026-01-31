Metropolitane senz’anima e metropolitane senza scale mobili Roma batte Milano

La metropolitana di Roma si presenta ancora con molte carenze, anche dopo le ultime inaugurazioni. La linea C, con le nuove fermate di Colosseo e Porta Metronia, apre le porte, ma resta molto da fare. Le stazioni sono moderne, ma mancano le scale mobili in molti punti, rendendo difficile anche il semplice spostamento. La differenza con Milano si vede tutta: qui, le metropolitane sembrano più vivaci e pratiche. Roma sembra ancora indietro, tra infrastrutture incomplete e servizi da migliorare.

La recente inaugurazione delle due fermate della metropolitana C di Roma, Colosseo e Porta Metronia, se non sono un indizio quantomeno rappresentano un segnale. Un inedito capovolgimento di fronte che restituisce una possibilità nuova a Roma e alla necessità – sua e dei suoi cittadini – di essere annoverata tra le capitali europee senza imbarazzi per servizi spesso inadeguati. L’idea è stata semplice quanto al tempo stesso ardita, trasformare un limite in un vantaggio, trasformare l’anima di una città – è proprio il caso di dirlo – nel centro della sua modernità. Si sa che scavare sotto Roma significa ritrovare ancora Roma nelle sue infinite stratificazioni urbane e da qui nasce l’idea di fare di questo limite – per quanto riguarda la messa in opera di una rete metropolitana – un elemento di forza, facendo di queste due fermate prima di tutto due spazi museali, uno ricco a Colosseo e uno ricchissimo a Porta Metronia. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Il Consiglio comunale di Milano ha approvato l'estensione dell'orario delle metropolitane fino alle 2 di notte durante i weekend, anche dopo le Olimpiadi invernali.

