Meteo Roma del 31-01-2026 ore 19 | 15

Le previsioni per venerdì indicano molte nuvole su tutto il Paese. Al Nord ci saranno piogge deboli, soprattutto nel Nord-Ovest, con neve oltre i 600-800 metri. Al Centro, il cielo sarà coperto, ma il tempo rimarrà asciutto nella maggior parte delle zone, con qualche breve pioggia nelle Marche e nel Lazio basso tra pomeriggio e notte. Al Sud, invece, la giornata sarà caratterizzata da maltempo: nuvole e precipitazioni intense, anche con nubifragi, soprattutto in Sardegna, Sicilia e Calabria, dove la neve cadrà oltre i 1000

meteo venerdì trovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord molte nuvole nel corso della giornata sulle regioni settentrionali con piogge soprattutto al nord ovest generalmente di debole intensità e con neve oltre i 600-800 m tra la x e la notte tornano con tempo asciutto sempre con molte nuvole in transito al centro nuvolosità in transito nel corso della giornata ma con tempo per lo più asciutto Salvo deboli piogge su Marche basso Lazio tra la terra e la notte deboli fenomeni sull'Appennino con neve oltre 1000 metri asciutto altrove con molte nuvole al sud giornata all'insegna del maltempo con Cieli nuvolosi associati a precipitazioni diffuse anche intense localmente a carattere di nubifragio da pomeriggio Sardegna Sicilia e Calabria neve oltre 1000 metri sui rilievi ancora piogge temporali nella notte temperature minime in calo al nord rialzo al centro-sud massimo in generale diminuzione ovunque le previsioni tempo sulla cura del centro meteo italiano meteo https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Meteo Roma del 31-01-2026 ore 19:15 Approfondimenti su Roma Meteo Meteo Roma del 01-01-2026 ore 19:15 Il 1° gennaio 2026 a Roma si prevede un clima stabile, con prevalenza di cielo sereno durante tutta la giornata. Meteo Roma del 19-01-2026 ore 19:15 Il tempo previsto per venerdì 19 gennaio 2026 in Italia mostra una giornata caratterizzata da molte nuvole su gran parte del territorio. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Roma Meteo Argomenti discussi: Previsioni meteo Roma e Lazio nei giorni della Merla: come sarà il tempo il 29, 30 e 31 gennaio; Meteo a Roma: allerta codice giallo per piogge e temporali; Meteo Roma 29/01/2026: nubi sparse oggi e nei prossimi giorni; Meteo LAZIO Video: previsioni aggiornate. Meteo Roma – Tempo in miglioramento, ma con nubi di passaggio; le previsioniMeteo che si manterrà stabile sino avvio di settimana, poi nuovo peggioramento. Giornata di lunedì che farà registrare un momentaneo miglioramento con ampie schiarite tra mattino e pomeriggio. Nubi in ... centrometeoitaliano.it Previsioni meteo Roma e Lazio nei giorni della Merla: come sarà il tempo il 29, 30 e 31 gennaioI giorni della Merla a Roma e nel Lazio non rispetteranno la tradizione quest'anno: niente freddo ma temperature miti, con massime fino a 14 ... fanpage.it Già!… Buongiorno, buona fine settimana a tutti #segnalazionimeteoromaeprovincia #meteo #pertuttiquellichevoglionolanevearoma #roma #inverno #inverno2026 #neve #nevearoma #analisimodelli #temporali #memes #meme - facebook.com facebook #Meteo Roma, torna il maltempo: picco martedì 3 e mercoledì 4 febbraio con pioggia intensa. Attesi 50 mm entro venerdì, Lorenzo Pasqualini . x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.