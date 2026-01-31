Metal detector nelle scuole? Non siamo in un carcere Servono strumenti relazionali non di antiterrorismo

Daniele Novara commenta l’idea di usare metal detector nelle scuole. “Non siamo in un carcere”, dice, e spiega che servono strumenti relazionali, non di antiterrorismo. Durante il nostro format Tre domande a… ha parlato di social tra i minori, del ruolo degli insegnanti e delle paure che aumentano nel mondo della scuola.

Daniele Novara ospite del nostro format Tre domande a .. Un confronto che ha toccato temi centrali per il mondo educativo: l’uso dei social tra i minori, il ruolo degli insegnanti e le risposte alla crescente inquietudine sul clima scolastico. Secondo Novara, l’Italia è rimasta ferma mentre altri paesi – come Francia, Australia, Danimarca – hanno introdotto limiti chiari all’uso dei social tra i minori. Con Alberto Pellai ha promosso una raccolta firme per vietare gli smartphone sotto i 14 anni e i social sotto i 16. Nessuna risposta dalle istituzioni. “Abbiamo ceduto il cervello dei nostri figli a piattaforme ciniche e spietate”, dice, puntando il dito sul peso delle multinazionali nel silenzio politico.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

La FLC CGIL si oppone all'installazione di metal detector nelle scuole, ritenendo che siano strumenti di controllo che non affrontano le vere esigenze del settore.

L’introduzione dei metal detector nelle scuole è attualmente in fase di definizione.

Metal detector nelle scuole Non siamo in un carcere, servono strumenti relazionali

