Metal detector bocciati Il no di alunni e famiglie | A scuola non li vogliamo

Gli studenti e le famiglie sono chiari: i metal detector non devono entrare nelle scuole. La proposta di installarli ha suscitato proteste e sdegno. Molti ritengono che la scuola debba rimanere un luogo di crescita e non di controlli e restrizioni. La decisione di bocciare l’idea arriva dopo le polemiche e le opposizioni di chi preferisce affidarsi alla fiducia e all’educazione, invece di strumenti che dividono e spaventano.

"Proporre i metal detector a scuola è la dimostrazione plastica che il sistema educativo ha fallito ". È una delle frasi che meglio riassume il sentimento diffuso ieri mattina all’uscita da scuola tra studenti e famiglie degli istituti di via Croce rispetto all’ipotesi di introdurre controlli con metal detector negli istituti. La possibilità, aperta da una circolare dei ministri Matteo Piantedosi e Giuseppe Valditara, consente ai dirigenti scolastici di richiedere controlli più stringenti, anche con strumenti di rilevazione, per rafforzare la sicurezza. Ma lungo l’asse della cosiddetta "via dei licei" la proposta incassa una bocciatura netta e trasversale, che unisce studenti, genitori e nonni in attesa all’uscita da scuola, tra marciapiedi affollati e qualche auto in doppia fila. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Il ministro Valditara ha annunciato l’installazione di metal detector nelle scuole considerate a rischio, lasciando ai dirigenti scolastici la decisione finale.

