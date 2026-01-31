Mercato Napoli torna di moda Sulemana? Arrivano aggiornamenti

Il Napoli sembra tornato a puntare su Sulemana, dopo aver quasi concluso l’affare per Alisson Santos. I club hanno già trovato un accordo di massima, ora si aspetta solo di definire gli ultimi dettagli. I tifosi sono curiosi di scoprire se il ghanese sarà presto un nuovo giocatore azzurro.

Il Napoli ha praticamente chiuso l'operazione che porterebbe Alisson Santos all'ombra del Vesuvio. Cifre già accordate, mancano solo i dettagli. Se Lookman non dovesse lasciare l'Atalanta, tuttavia, Sulemana potrebbe salutare Bergamo nelle ultime ore di mercato. Gli azzurri monitorano la situazione. Non solo Alisson Santos: il Napoli pensa a Sulemana. La società partenopea ha deciso di puntare tutto sul classe 2003 dello Sporting Lisbona. I club hanno trovato l'accordo, ma non c'è ancora la stretta di mano. Secondo Fabrizio Romano, infatti, il Napoli segue ancora Sulemana. L'Atalanta chiede garanzie bancarie e termini di pagamento concordati al Fenerbahce, che potrebbe spazientirsi.

