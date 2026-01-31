La Juventus sta ricevendo più di una proposta per Daniele Rugani. Non solo la Fiorentina si è fatta avanti, ma anche un altro club di Serie A ha mostrato interesse. La società bianconera valuta le offerte, mentre il difensore cerca di capire quale potrebbe essere la soluzione migliore per lui. La trattativa resta aperta, ma ancora nessuna decisione definitiva.

Le ultime novità sul futuro del difensore bianconero. Il mercato dei difensori centrali si infiamma nelle ultime ore di gennaio, con Daniele Rugani che è diventato improvvisamente l'uomo del desiderio per diverse piazze di Serie A. Secondo quanto riferito dall'esperto di mercato Alfredo Pedullà, la Lazio avrebbe effettuato un sondaggio esplorativo per il centrale toscano, cercando di capire i margini di manovra con la Juventus per un trasferimento immediato. Il duello Lazio-Fiorentina. I biancocelesti non sono gli unici sulle tracce del trentunenne.

© Juventusnews24.com - Mercato Juventus: non solo Fiorentina, un altro club di Serie A ci prova per Rugani

