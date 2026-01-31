Mercato Juve Ottolini guarda in Olanda per rinforzare l’out di destra Ecco il profilo individuato | è del PSV

La Juventus sta cercando un rinforzo sulla fascia destra e ha messo gli occhi in Olanda. Ottolini sta valutando un profilo del PSV, un giocatore francese che potrebbe fare al caso dei bianconeri. La società sta lavorando per portare in Italia un elemento che possa dare solidità e competizione nel reparto, con la possibilità di adattarsi anche come centrale in una difesa a quattro. La trattativa è in corso e nei prossimi giorni si attendono sviluppi concreti.

Mercato Juve, lanciata la candidatura del francese: profilo conservativo e solido, può agire anche da centrale nella linea a quattro. Nel frenetico casting che sta animando le stanze della Continassa in queste ultime, decisive ore di calciomercato, la dirigenza della Juventus sembra aver individuato due filosofie opposte per risolvere l'emergenza sulla fascia destra. Se da una parte si valutano profili di spinta pura per aggredire gli spazi, dall'altra prende quota una soluzione improntata alla massima solidità ed equilibrio tattico. Secondo quanto rilanciato dalle colonne di Tuttosport, il nome che rappresenta questa seconda via, più pragmatica e rassicurante per gli equilibri di squadra, è quello di Killian Sildillia.

