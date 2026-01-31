Mercato Inter Mlacic sbarca in Serie A? Beffa per i nerazzurri e affare ormai sfumato I dettagli

L’Inter rischia di perdere Mlacic all’ultimo minuto. L’Udinese si avvicina a chiudere l’affare con il difensore croato, lasciando i nerazzurri a mani vuote. La trattativa sembra ormai sfumata, e i tifosi nerazzurri devono fare i conti con questa beffa.

Inter News 24 Mercato Inter, l’Udinese beffa i nerazzurri per Mlacic: friulani molto vicini alla chiusura per il difensore croato. La situazione. Il mercato invernale si avvia alla conclusione con un clamoroso inserimento last-minute che rischia di beffare l’Inter. Come riportato da Fabrizio Romano, l’Udinese ha ufficialmente sfidato i nerazzurri per uno dei talenti più promettenti della difesa croata. Mercato Inter: Udinese, sorpasso per Mla?i?: offerta ufficiale all’Hajduk. Il difensore centrale classe 2007, a lungo promesso sposo di Cristian Chivu, è ora al centro di un braccio di ferro che coinvolge anche la famiglia del giocatore e nuovi agenti. 🔗 Leggi su Internews24.com

L’affare Mlacic tra l’Inter e l’Hajduk è attualmente in stand-by, suscitando frustrazione nei nerazzurri.

Mlacic Inter si avvicina alla conclusione dell’accordo.

