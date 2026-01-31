mercati stabili in chiusura nomina a sorpresa per la guida della federal reserve

Le borse europee chiudono la settimana in rialzo, con Milano che spinge verso l’alto e la Germania che segna un lieve miglioramento. Gli investitori restano attenti, però, alle ultime notizie provenienti dagli Stati Uniti: una nomina a sorpresa per la guida della Federal Reserve ha catturato l’attenzione del mercato e potrebbe avere ripercussioni sui prossimi sviluppi economici.

Le borse europee chiudono la settimana con segni positivi, guidate da un’accelerazione del mercato italiano e da una leggera ripresa in Germania, mentre gli occhi dei mercati si concentrano su un’inaspettata mossa politica negli Stati Uniti. Il presidente Donald Trump ha scelto David Warsh, ex membro del comitato per la politica monetaria della Federal Reserve, come nuovo presidente della banca centrale statunitense, una scelta che ha sorpreso l’intero mondo finanziario. La nomina, annunciata in serata, non era prevista dai principali analisti, che si aspettavano un candidato con maggiore esperienza nell’ambito delle politiche di controllo dell’inflazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Jerome Powell, presidente della Federal Reserve, è attualmente al centro di un’indagine penale avviata dal Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti.

Kevin Warsh potrebbe diventare il nuovo presidente della Federal Reserve.

