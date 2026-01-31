Mentre scappano buttano la droga Stranieri arrestati

Due uomini marocchini di 28 e 34 anni sono stati arrestati stamattina alla barriera di Milano Nord dell’A8 dalla Polizia stradale di Busto Arsizio. I due cercavano di scappare, ma sono stati fermati e trovati con della droga. Quando hanno capito di essere inseguiti, hanno tentato di liberarsi del materiale, buttandolo fuori dal finestrino. Ora sono in custodia, accusati di spaccio e resistenza.

Arrestati alla barriera Milano Nord dell'A8 dalla Polizia stradale di Busto Arsizio. In manette per spaccio e resistenza due marocchini di 28 e 34 anni. Gli agenti hanno notato un'auto che tentava di eludere il pagamento del pedaggio accodandosi a un altro veicolo. Alla decisione di procedere con il controllo, il conducente risponde premendo sull'acceleratore: parte la fuga nel traffico autostradale con l'obiettivo di far perdere le tracce. Durante il tentativo di scappare, uno dei due uomini getta dal finestrino un involucro in cellophane. Un gesto che non sfugge agli agenti: la sostanza viene immediatamente recuperata mentre, pochi istanti dopo, l'auto viene bloccata.

