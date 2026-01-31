Meloni | attaccano Usa ma chiedono difesa

Da servizitelevideo.rai.it 31 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Premier Meloni attacca gli Stati Uniti, accusandoli di criticare l’Italia mentre chiedono protezione. In un’intervista, ha detto che l’Europa ha trascurato la propria sicurezza per troppo tempo, arrivando a credere che non ci fosse nessun pericolo reale. Ora, dice, bisogna riprendere in mano il controllo della difesa europea.

9.00 "Per lungo tempo l'Europa ha rinunciato a occuparsi della propria sicurezza. Si è addirittura arrivati a pensare che non esistesse alcun pericolo.Gran parte della sinistra italiana ed europea sostiene che le spese per la sicurezza e la difesa siano inutili". "Sarebbe esiziale nascondere la testa sotto la sabbia". Così la premier Meloni al Foglio. "Proprio quelli che fanno continuamente polemica con gli Usa" "poi chiedono agli Usa di continuare a occuparsi della nostra difesa". "Questa confusione è uno dei principali problemi".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

Approfondimenti su Meloni Usa

Meloni, polemizzano sull’Ice ma chiedono a Usa di difendere Ue

Meloni si scaglia contro le polemiche sull’Ice, accusando alcuni di criticare gli USA senza voler fare altrettanto per difendere l’Europa.

"Ma ci è o ci fa?". Augias e Galimberti attaccano Meloni

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

La propaganda del governo sulla legittima difesa

Video La propaganda del governo sulla legittima difesa

Ultime notizie su Meloni Usa

Argomenti discussi: Trump sminuisce ruolo alleati in Afghanistan, Meloni reagisce: Inaccettabile; Trump, il Nobel e la salute mentale: Meloni 'vota' Donald e opposizioni attaccano; Agenti ICE in Italia per le Olimpiadi 2026 a Milano e Cortina, Ranucci e Travaglio attaccano il Governo Meloni; Abu Dhabi, terminato il trilaterale Russia-USA-Ucraina, i colloqui proseguiranno domani - Onu su trilaterale: Sosteniamo ogni iniziativa per pace.

meloni attaccano usa maSilvia Salis contro Meloni per il silenzio sull'ICE, ma la sindaca insidia la premier anche nei sondaggiSicurezza, rapporti con gli Usa e populismo: la sindaca di Genova Silvia Salis attacca la premier Giorgia Meloni. Che cosa dicono i sondaggi ... virgilio.it

meloni attaccano usa maAgenti ICE in Italia per le Olimpiadi 2026 a Milano e Cortina, Ranucci e Travaglio attaccano il Governo MeloniAncora polemiche contro il Governo per la presenza degli agenti Ice in Italia per le Olimpiadi di Milano Cortina: attacchi da Travaglio e Ranucci. virgilio.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.