Meloni | attaccano Usa ma chiedono difesa

La Premier Meloni attacca gli Stati Uniti, accusandoli di criticare l’Italia mentre chiedono protezione. In un’intervista, ha detto che l’Europa ha trascurato la propria sicurezza per troppo tempo, arrivando a credere che non ci fosse nessun pericolo reale. Ora, dice, bisogna riprendere in mano il controllo della difesa europea.

9.00 "Per lungo tempo l'Europa ha rinunciato a occuparsi della propria sicurezza. Si è addirittura arrivati a pensare che non esistesse alcun pericolo.Gran parte della sinistra italiana ed europea sostiene che le spese per la sicurezza e la difesa siano inutili". "Sarebbe esiziale nascondere la testa sotto la sabbia". Così la premier Meloni al Foglio. "Proprio quelli che fanno continuamente polemica con gli Usa" "poi chiedono agli Usa di continuare a occuparsi della nostra difesa". "Questa confusione è uno dei principali problemi".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Meloni si scaglia contro le polemiche sull’Ice, accusando alcuni di criticare gli USA senza voler fare altrettanto per difendere l’Europa.

