Meloni | Strano polemizzare sull' ICE e chiedere a Usa di difendere l' Europa

La premier Giorgia Meloni ha attaccato chi si lamenta della presenza degli Stati Uniti in Italia. Durante un evento, ha sottolineato come siano gli stessi che polemizzano con Washington a chiedere poi il loro aiuto per la difesa europea. Meloni si domanda se non sia paradossale questa contraddizione, soprattutto in un momento in cui gli Stati Uniti sono chiamati a garantire la sicurezza del nostro continente. La sua frase mette in discussione questa doppia faccia di chi critica gli americani ma poi si affida a loro.

AGI - "Non trova che sia un paradosso che proprio quelli che fanno continuamente polemica sui rapporti con gli Stati Uniti, che si stracciano le vesti per una presenza di esponenti delle forze di sicurezza statunitensi durante le Olimpiad i, come accade sempre in questi eventi con i diversi paesi alleati, poi chiedano agli Stati Uniti di continuare a occuparsi della nostra difesa?". Lo dice Giorgia Meloni, in una conversazione con Il Foglio. "Credo - riprende la presidente del Consiglio - che questa confusione sia uno dei nostri principali problemi. Dopodiché ho sempre difeso, nel rapporto con gli Stati Uniti, l'unità dell'Occidente.

