Meloni | Solo un occidente forte e coeso può affrontare le sfide globali

Meloni sottolinea ancora una volta che un’Europa e un’America uniti sono fondamentali per affrontare le sfide di oggi. La premier critica chi chiede meno presenza degli Stati Uniti in Europa, ma poi si lamenta se gli americani diminuiscono la loro influenza. “Vogliamo continuare a demandare a loro le nostre responsabilità?” si chiede. Per Meloni, questa confusione crea un problema serio, e serve coesione per difendersi meglio.

“Ho sempre difeso, nel rapporto con gli Stati Uniti, l’unità dell’occidente. Sono convinta che solo un occidente forte e coeso possa fronteggiare le sfide globali di quest’epoca, e questo vale tanto per gli europei quanto per gli americani” ma alla luce delle recenti polemiche “quando ci lamentiamo del fatto che gli americani vogliono diminuire la loro presenza, e dunque la loro influenza, in Europa, che cosa stiamo dicendo esattamente? Che vogliamo continuare a demandare a loro le nostre responsabilità di nazioni sovrane? E non trova che sia un paradosso che proprio quelli che fanno continuamente polemica sui rapporti con gli Stati Uniti, che si stracciano le vesti per una presenza di esponenti delle forze di sicurezza statunitensi durante le Olimpiadi, come accade sempre in questi eventi con i diversi paesi alleati, poi chiedano agli Stati Uniti di continuare a occuparsi della nostra difesa? Credo che questa confusione sia uno dei nostri principali problemi ”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

