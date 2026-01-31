La premier Meloni attacca chi critica la presenza dell’ICE ai Giochi invernali di Milano-Cortina 2026 e allo stesso tempo chiede agli Stati Uniti di difendere l’Europa. “È un paradosso”, dice, e sottolinea come questa posizione sia incoerente. Nel frattempo, l’ex premier Conte definisce il comportamento di chi si piega alle richieste estere come “finto sovranismo”. La polemica si infiamma, mentre le tensioni tra politica e sicurezza restano al centro del dibattito.

Giorgia Meloni lo definisce “un paradosso “. Se la prende, la premier, con coloro che polemizzano contro la presenza degli agenti dell’ICE ai Giochi invernali di Milano Cortina 2026 e allo stesso tempo chiedono agli Stati Uniti di occuparsi della difesa dell’Europa. “Non trova che sia un paradosso che proprio quelli che fanno continuamente polemica sui rapporti con gli Stati Uniti, che si stracciano le vesti per una presenza di esponenti delle forze di sicurezza statunitensi durante le Olimpiadi, come accade sempre in questi eventi con i diversi paesi alleati, poi chiedano agli Stati Uniti di continuare a occuparsi della nostra difesa? Credo che questa confusione sia uno dei nostri principali problemi”, ha detto la presidente del Consiglio in un colloquio con il Foglio rispondendo alla domanda su cosa si possa fare per provare a convincere Trump che difendere l’Europa dai nemici esterni è anche nell’interesse americano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Meloni: “E’ un paradosso polemizzare sull’ICE a Milano-Cortina e chiedere agli Usa la difesa dell’Ue”. Conte: “Finto sovranismo di chi si è piegato a tutto”

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

Negli Stati Uniti si moltiplicano le proteste contro l’ICE, l’agenzia di immigrazione e dogane.

La presenza di personale investigativo americano durante i Giochi olimpici di Milano-Cortina accende le polemiche.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: Giorgia Meloni. È un paradosso polemizzare sull'Ice e poi chiedere a Trump di difendere l'Ue; Meloni, polemizzano sull’Ice ma chiedono a Usa di difendere Ue; Armi, green annacquato e migranti: fratelli d’intesa a Villa Pamphili; Misiani: anche Confindustria certifica economia ferma. Governo senza strategia per crescita.

Giorgia Meloni. È un paradosso polemizzare sull'Ice e poi chiedere a Trump di difendere l'UeLa premier al Foglio parla di un'Europa che deve convincersi della necessità di difesa, punta il dito contro le sinistre europee secondo cui le spese per la ... huffingtonpost.it

Sicurezza, Meloni esce allo scoperto: La Sinistra polemizza sull'Ice, ma poi chiede agli Usa di occuparsi della nostra difesa: un paradossoDal rapporto con gli Usa alla difesa europea fino a Ucraina e Mercosur: Meloni critica le contraddizioni della sinistra e rilancia l’unità dell’Occidente ... affaritaliani.it

“Battiti Olimpici”, verso Milano Cortina 2026. Protocollo Po. Il percorso verso le Olimpiadi Questa sera alle 21.15 su IlSole24OreTv, canale 246 del digitale terrestre Una produzione Coni in collaborazione con SportFace x.com

Auro Bulbarelli anticipa una presunta sorpresa di Mattarella per Milano Cortina 2026, ma viene subito smentito. Una gaffe in diretta che trasforma un annuncio in un caso istituzionale: https://fanpa.ge/r58nj - facebook.com facebook