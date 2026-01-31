Melania e gli altri Il documentario nell' èra dell' ego espanso e del riciclo

Melania e gli altri, il documentario che affronta il tema dell’ego espanso e del riciclo, arriva in un momento in cui il bianco e nero sembra dominare l’estetica di tutto. Dai manifesti alle immagini di copertina, il colore scompare, lasciando spazio a un’estetica che richiama le propaganda di un passato controverso. La scelta stilistica sottolinea la sensazione di un’epoca in cui l’immagine si ripete e si riusa, come se tutto fosse un grande riciclo di idee e simboli.

La first lady americana lancia il suo film. Non si vedevano tanti attacchi preventivi a un film da "L'ultima tentazione di Cristo" di Scorsese Certo il bianco e nero non aiuta. Il bianco e nero dei manifesti e di tutto il "packaging", che fa molto Leni Riefenstahl e anche un po' "Il grande dittatore". E alla avant-première, diciamo così, sabato scorso, Trump e la moglie Melania sembravano Osvaldo Valenti e Luisa Ferida, la coppia di divi del regime, del cinema del fascismo detto dei "telefoni bianchi", per quell'apparecchio simbolo di signorilità che simboleggiava entusiasmo e successo in un mondo che intanto colava a picco.

