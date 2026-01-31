Melania e gli altri Il documentario nell' èra dell' ego espanso e del riciclo

Un nuovo documentario mette sotto la lente l’epoca dell’ego espanso e del riciclo, concentrandosi anche sulla figura di Melania. La narrazione si svolge tra immagini in bianco e nero di manifesti e materiali vecchi, che ricordano lo stile di Leni Riefenstahl o di “Il grande dittatore”. Il tutto crea un’atmosfera che porta lo spettatore a riflettere su come l’immagine e l’apparenza siano diventate strumenti di conquista e manipolazione nell’era moderna.

La first lady americana lancia il suo film. Non si vedevano tanti attacchi preventivi a un film da "L'ultima tentazione di Cristo" di Scorsese Certo il bianco e nero non aiuta. Il bianco e nero dei manifesti e di tutto il “packaging”, che fa molto Leni Riefenstahl e anche un po’ “Il grande dittatore”. E alla avant-première, diciamo così, sabato scorso, Trump e la moglie Melania sembravano Osvaldo Valenti e Luisa Ferida, la coppia di divi del regime, del cinema del fascismo detto dei “telefoni bianchi”, per quell’apparecchio simbolo di signorilità che simboleggiava entusiasmo e successo in un mondo che intanto colava a picco. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

