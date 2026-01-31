Meghan Markle si mostra con un look nuovo per il 2026, ma le critiche non si fanno attendere. Gli esperti hanno confrontato il suo stile con quello di Kate Middleton e, secondo molti, la scelta azzardata di Markle non regge il confronto. La Duchessa del Sussex aveva puntato a un’immagine più fresca, ma non è riuscita a convincere del tutto.

Tutto quello che fa Meghan Markle, la Duchessa del Sussex, passa sotto la lente di ingrandimento. E gli occhi degli esperti si sono soffermati sul suo look rinnovato per il 2026. Il paradigma è sempre lo stesso, perché l’influenza più grande per la Monarchia inglese è lei: Kate Middleton. Il 2026 potrebbe riservarci qualche sorpresa: Harry sente la mancanza della sua famiglia e di Londra, ma soprattutto vorrebbe riavvicinarsi al padre Carlo. E allora la “sfida” di Meghan è chiara: copiare le influenze di Kate per tornare nelle grazie degli inglesi. Ma non sta ottenendo il risultato sperato. Meghan Markle copia il guardaroba di Kate Middleton. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Meghan Markle copia Kate Middleton, ma la scelta azzardata non regge il confronto

