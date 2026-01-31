Max | un dog-movie tra patriottismo e racconto di formazione – Recensione

Max, il cane soldato che ha lavorato in Afghanistan, torna in Italia con una storia di formazione e patriottismo. Il film racconta la vita di Max, un pastore belga addestrato per scovare esplosivi, e il suo legame con il marine Kyle Wincott. La pellicola mette in mostra sia il valore del suo lavoro che il percorso di crescita del protagonista a quattro zampe.

Max è un pastore belga in dotazione all'esercito, addestrato per fiutare esplosivi e armi e impiegato dalle forze armate americane in Afghanistan, dove "presta servizio" al fianco del marine Kyle Wincott. I due formano una coppia affiatata, ma durante una missione nella provincia di Kandahar il soldato perde la vita in circostanze che sembrano legate a un'imboscata da parte dei talebani. Max, traumatizzato dalla morte del suo compagno e affetto da disturbo da stress post-traumatico – perché sì, può colpire anche gli animali – diventa ingestibile e aggressivo. L'esercito decide di congedarlo e di restituirlo alla vita civile, anche se corre il rischio di essere soppresso.

