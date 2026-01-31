La maturità del 2026 sta suscitando molte discussioni tra studenti e insegnanti. Con le materie della seconda prova e il colloquio che si delineano, si apre un nuovo capitolo. Sembrano scomparire materie come la Filosofia, mentre si insiste su Matematica al Classico e Italiano allo Scientifico. La domanda che molti si pongono è: dove sono finite le materie umanistiche?

La Maturità 2026 entra nel vivo e prende forma la nuova formula. Le materie annunciate per la seconda prova e per il colloquio stanno già alimentando dibattiti. Se la prima prova scritta rimane l’Italiano per tutti, la seconda prova, come di consueto, varia in base all’indirizzo. Ma la novità più rilevante riguarda il colloquio orale: per la prima volta sono state definite dal Ministero quattro discipline attorno alle quali ruoterà l’interrogazione, selezionate tra quelle caratterizzanti il percorso di studio. L'articolo Maturità 2026: se Matematica al Classico e Italiano allo Scientifico . dov’è finita la Filosofia? .🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

La maturità del 2026 si avvicina e le materie del colloquio sono state ufficialmente decise.

La seconda prova scritta della Maturità 2026 è stata resa nota.

