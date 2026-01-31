Maturità 2026 l’ammissione di Frassinetti | Io non avrei superato l’esame con matematica all’orale faccio outing

La sottosegretaria all’Istruzione Paola Frassinetti rivela di non aver superato l’esame di matematica all’orale. Lo fa in modo diretto, spiegando di aver fatto outing e di aver incontrato difficoltà con quella materia. Durante un’intervista a Sky TG24, Frassinetti ha anche parlato delle misure di sicurezza messe in atto negli istituti scolastici per l’esame di maturità.

Il sottosegretario all’Istruzione e al Merito Paola Frassinetti interviene ai microfoni di Sky TG24 per chiarire le misure di sicurezza previste negli istituti scolastici. La sottosegretaria si dichiara stupita dal favore con cui gli studenti accolgono i metal detector, sottolineando come questo dato riveli un clima di paura presente in alcune scuole. Frassinetti precisa che la situazione non va generalizzata: “Giro tantissimo le scuole di tutta Italia, trovo ragazzi meravigliosi, clima sereno, disteso“. L’obiettivo dichiarato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito consiste nell’evitare di trasformare le scuole in bunker, intervenendo solo dove si presentino problemi di ordine pubblico.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

La maturità del 2026 manterrà l'esame orale con quattro materie.

Con l’avvio delle prove scritte, si delineano già alcune novità per la Maturità 2026.

