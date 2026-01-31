Matteo Del Campo tiktoker denunciato per uno scherzo Gli avvocati | Vicenda grottesca

Matteo Del Campo, il tiktoker con oltre un milione di follower, finisce sotto inchiesta dopo uno scherzo fatto per strada a Napoli. Gli avvocati definiscono la vicenda “grottesca” e annunciano che valuteranno le mosse legali. La denuncia è arrivata dopo che il video dello scherzo è stato condiviso sui social, scatenando reazioni contrastanti.

Gli avvocati di Matteo Del Campo, titkoter da un oltre un milione di follower denunciato per uno scherzo fatto per strada a Napoli e poi pubblicato sui social, a Fanpage.it parlano della vicenda.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

