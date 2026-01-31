Mattarella | solidarietà agente aggredito

Il Presidente Sergio Mattarella ha chiamato il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi per esprimere la sua solidarietà a un agente delle forze dell’ordine aggredito a Torino. L’agente è stato preso di mira durante gli scontri avvenuti nel corteo per Askatasuna. Mattarella ha voluto mostrare vicinanza anche a tutti gli altri agenti che hanno subito violenze in quella giornata.

22.10 Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a quanto si apprende dal Quirinale, ha chiamato il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi per chiedere di trasmettere la sua solidarietà all'agente aggredito e a tutti gli agenti delle Forze dell'Ordine che hanno subito violenze negli scontri a Torino durante il corteo per Askatasuna. Il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e il capo della Polizia Vittorio Pisani hanno sentito al telefono il poliziotto del Reparto Mobile di Padova aggredito durante manifestazione Torino.

