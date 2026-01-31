Mattarella dia un’onorificenza gli informatici del Tribunale di Torino che hanno detto no al software spia

Il presidente Mattarella ha deciso di premiare gli informatici del Tribunale di Torino che si sono opposti all’installazione del software spia ECM sui computer del tribunale. I tecnici hanno detto no, resistendo alla richiesta di mettere in funzione un sistema che avrebbe compromesso la privacy e l’indipendenza degli uffici. La loro scelta ha suscitato molta attenzione, perché dimostra come anche in ambienti ufficiali ci siano persone disposte a difendere i principi fondamentali.

Presidente Mattarella, i tecnici informatici che hanno opposto una convinta resistenza alla installazione permanente del software ECM nei computer del Tribunale di Torino meritano una onorificenza, per l’altro senso delle Istituzioni che hanno dimostrato. I fatti sono stati raccontati da Report (sempre più assediato dal Governo Meloni) nella puntata di domenica scorsa, ma vale la pena richiamarli ed inquadrarli nella cornice dovuta, prima che scivolino via con la velocità di una goccia di pioggia sul parabrezza. Quei tecnici informatici, dopo aver considerato la potenziale pericolosità del software installato dal Ministero della Giustizia su tutti i terminali in uso nei tribunali italiani, hanno fatto una cosa straordinariamente normale: l’hanno disinstallato, garantendo comunque l’aggiornamento e quindi la sicurezza delle macchine. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Mattarella dia un’onorificenza gli informatici del Tribunale di Torino che hanno detto no al software spia Approfondimenti su Tribunale Torino Software spia, Report e l’accusa che arriva fino a Giorgia Meloni. Un dirigente di via Arenula ai tecnici: «Ce lo chiede la presidenza del consiglio» Un'inchiesta di Report, in onda domenica su Rai3, solleva questioni sulla presunta richiesta del governo di installare software spia nei tribunali italiani. Software spia, l'agenzia cyber gela l'Anm che tira in ballo Nordio L'agenzia cyber ha smentito le accuse di utilizzo di software spia contro l'Anm, evidenziando che il sistema Microsoft Ecm si attiva esclusivamente con i dati di accesso dei magistrati. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Tribunale Torino Argomenti discussi: Blog | Mattarella dia un'onorificenza gli informatici del Tribunale di Torino che hanno detto no al software spia. Jovanotti da oggi è anche Commendatore della Repubblica. L'onorificenza dal presidente MattarellaIl cantautore romano, si è detto felice e onorato del riconoscimento legato al suo lavoro artistico e musicale. Ha ringraziato la sua famiglia e il suo pubblico ... rainews.it Roberta Amadeo al Quirinale da Mattarella: onorificenza di ufficiale dell’ordine al merito della RepubblicaPer l'atleta paralimpica comasca anche le congratulazioni di Asst Lariana:Impegno, competenza e determinazione nella lotta contro la sclerosi multipla come presidente di Aism Como. Un esempio di forz ... ciaocomo.it Jovanotti riceve dal Presidente Mattarella l’onorificenza di Commendatore della Repubblica Italiana: il video sui social e le parole dell’artista #Jovanotti #SergioMattarella #Commendatore - facebook.com facebook Il Claustro dei Dottori dell’Università di Salamanca ha approvato questo martedì il conferimento del dottorato honoris causa al Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, uno dei tre nuovi riconoscimenti assegnati dall’Ateneo. L’onorificenza va x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.