Mateta-Milan muro del Palace Ma i rossoneri insistono per averlo subito o in estate | le ultime

A Milano sono ancora in attesa di una risposta definitiva sul fronte Mateta. I rossoneri vogliono subito o al massimo in estate rinforzi in attacco, ma l’ostilità degli inglesi si fa sentire. Dopo aver preso Guessand, non sono ancora soddisfatti e cercano un sostituto più convincente. La situazione resta incerta e il Milan non perde tempo.

Il Crystal Palace continua a fare muro su Jean-Philippe Mateta. Questo sabato, che il Milan sperava potesse essere risolutivo, ha portato una prima notizia: il club inglese per ora, invece di dare l’apertura decisiva, ha inasprito le sue posizioni sul trasferimento di Mateta a gennaio in Italia. E adesso? Il Milan incassa ma non smette di provarci. Per giugno, per cui ha trovato un accordo di massima, e anche per gennaio. Due giorni (abbondanti) nel mercato sono lunghi e tanto può ancora succedere, a partire da questa sera e domani. Il Milan in fondo ha un grande alleato: JPM. Il Milan ha un accordo con Mateta per un contratto da 3 milioni a stagione più bonus e nella notte tra giovedì e venerdì ha trovato una soluzione anche con il Crystal Palace. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Approfondimenti su Mateta Milan

La Juventus continua a mostrare interesse per Jean-Philippe Mateta del Crystal Palace, considerato un'opzione per l'attacco.

Questa notte il Milan ha trovato l’accordo con il Crystal Palace per Jean-Philippe Mateta.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Mateta Milan

