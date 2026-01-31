Il Milan potrebbe tornare sul mercato in attesa di rinforzi in attacco. Secondo voci di mercato, il Crystal Palace sarebbe disposto a lasciare partire Mateta se il Wolverhampton acquistasse Strand Larsen. L’attaccante norvegese, che nel 2017-18 fu nel settore giovanile rossonero senza essere riscattato, potrebbe diventare un’opzione per i rossoneri, pronti a sfruttare questa possibilità per rinforzare il reparto offensivo.

Il tempo stringe, i telefoni vibrano senza sosta e al gong del mercato invernale italiano manca davvero poco (2 febbraio alle 20). Il Milan nelle ultime ore ha dato una sgasata per Jean-Philippe Mateta, centravanti del Crystal Palace. L’accordo col giocatore c'è e si sta lavorando anche a quello con il club inglese per il trasferimento immediato. Che sarebbe reso possibile anche dal classico effetto domino. Il Palace ha puntato da giorni Jorgen Strand Larsen del Wolverhampton, mettendo sul tavolo una cifra monstre da 50 milioni (bonus compresi). Se Mateta nelle prossime ore prenderà un volo per Milano, sarà anche grazie a una concatenazione di eventi dove fra i protagonisti c'è un ex Primavera rossonero. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Mateta al Milan? Lo può liberare Strand Larsen, ex Primavera rossonero

Approfondimenti su Mateta Milan

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Mateta Milan

Argomenti discussi: Perché il Milan prende Mateta. E perché lo vuole subito; Mateta vuole trasferirsi al Milan per dimostrare il suo valore in una grande d’Europa; Milan-Mateta, gli ultimi sviluppi possono essere decisivi; Il Milan irrompe su Mateta, la Juventus insiste per Kolo Muani.

Milan, è il giorno di Mateta: prima le visite mediche, poi la firma. Juve beffata!Inseguito invano in estate e vicino alla Juve nelle scorse settimane, l'attaccante francese è ormai prossimo a vestire il rossonero ... tuttosport.com

Calciomercato Milan-Mateta subito: che blitz! Nkunku in uscita in serie A? I rumor caldissimi - Diavolo si inserisce anche su Alphadjo CissèUn blitz del Milan per Jean Philippe Mateta, 28enne attaccante del Crystal Palace, che nelle scorse settimane era stato nel mirino della Juventus. Il centravanti francese è a un passo dal Diavolo 8che ... affaritaliani.it

Ché Adams non si muove dal @TorinoFC_1906. Il club granata ha respinto l'approccio odierno dei @Wolves, pronti a puntare sullo scozzese in caso di cessione di Strand Larsen. Nessun addio in questo #calciomercato, mentre il futuro in estate sarà da def x.com

Palace, il colpo Strand Larsen è in bilico Il trasferimento da 50 milioni di sterline che avrebbe dovuto portare Jorgen Strand Larsen dal Wolverhampton al Crystal Palace è ora in forte dubbio, dopo che gli Eagles hanno comunicato l’intenzione di ritirarsi - facebook.com facebook