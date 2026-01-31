Materie maturità pubblicate dov’è finita la Carta del docente?

Gennaio si avvia alla fine e tra le novità c’è anche la pubblicazione delle materie per l’esame di maturità. Ma ancora nessuna traccia della Carta del docente: il nuovo accredito promesso entro gennaio non è stato ancora inviato agli insegnanti. La situazione crea confusione tra chi aspetta aggiornamenti e non sa quando potrà ricevere i soldi.

Gennaio si chiude puntale con la pubblicazione delle materie della Maturità. Ieri l’attesa anche per la carta del docente, che riguarda migliaia di insegnanti: il nuovo accredito che era previsto entro la fine di gennaio. L’accredito avverrà in automatico, senza bisogno di domanda. L’accesso sarà possibile tramite SPID o CIE, ma il primo giorno utile si prevede un rallentamento dovuto all’alto traffico sulla piattaforma, anche in vista delle nuove possibilità di spesa, ora estese ai titoli di viaggio. Atteso per oggi, al massimo domani, il decreto ministeriale che specifichi importi e numero dei beneficiari.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Oggi migliaia di insegnanti aspettano con ansia le novità sul fronte scolastico.

Sono state pubblicate le materie della seconda prova scritta e dell'orale per l'esame di maturità 2026.

Argomenti discussi: Maturità 2026, dove usciranno le materie?; Maturità 2026, uscite le materie della seconda prova scritta e degli orali; Materie Maturità 2026, perché alcuni studenti già le conoscono; Dove escono e quando arrivano le materie della maturità 2026.

