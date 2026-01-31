Materiali infiammabili e uscite di emergenza insufficienti | sotto sequestro il night di Roma Escopazzo

Gli agenti hanno sequestrato il night club Escopazzo nel centro di Roma. Durante un controllo, hanno riscontrato che le uscite di emergenza sono poche e poco accessibili. Inoltre, all’interno del locale ci sono materiali infiammabili che rappresentano un rischio. Per ora, il locale rimane chiuso, in attesa di mettere in sicurezza la struttura.

Sequestrato il night romano Escopazzo. Il motivo? Uscite di emergenza insufficienti e materiali infiammabili all’interno del locale che si trova nel cuore della Capitale. Ma non solo. Il night club, risultato abusivo, è stato sequestrato nel corso di un blitz degli agenti della Divisione amministrativa della questura di Roma che hanno riscontrato diverse irregolarità, tra cui la mancanza del titolo autorizzativo della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo per lo svolgimento di attività di trattenimento danzante. Gli ulteriori accertamenti hanno lasciato emergere carenti e inadeguate condizioni sotto il profilo strutturale e igienico-sanitario, delineando un quadro complessivo di criticità potenzialmente pericolose per l’incolumità degli avventori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

