materia la sua struttura nascosta

Da ieri, un nuovo percorso di approfondimento si rivolge a studenti e cittadini per esplorare i misteri della materia e le origini dell’universo. Le spiegazioni si concentrano sulla struttura nascosta della materia, cercando di rendere accessibili concetti complessi della fisica moderna. L’obiettivo è avvicinare il pubblico alle grandi domande che ancora oggi affascinano gli scienziati.

Avvicinare studenti e cittadini alle grandi domande della fisica moderna sulla natura della materia e sulle origini dell’ universo. E’ questo l’obiettivo del quinto incontro del ciclo di conferenze ‘ Apertamente ’. L’officina del sapere, che si terrà oggi, dalle 9, nell’aula magna ‘Giulio Einaudi dell’istituto Luigi Einaudi. Questa volta gli studenti dialogheranno con la prof.ssa Isabella Garzia (nella foto) sul tema ‘L’infinitamente piccolo: esplorando la struttura nascosta della materia’. L’incontro si tiene a scuola ma è aperto, come sempre, al pubblico esterno, che si troverà immerso in un contesto unico, a contatto con le nuove generazione e con esperti di vari campi del sapere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

