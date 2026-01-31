La Halley Thunder torna in campo questa sera alle 18 per la partita contro Rovigo. La squadra di Matelica cerca una vittoria importante per migliorare la posizione in classifica. L’ambiente è combattivo e le ragazze sono pronte a dare il massimo davanti al loro pubblico.

La Halley Thunder torna a giocare in casa nella quarta giornata di ritorno del campionato di A2 femminile: oggi alle 18.30 nella Palestra della Libertà di Matelica va in scena, infatti, il match contro la Solmec Rovigo, squadra che sta attraversando un buon periodo di forma. Le ragazze di coach Alberto Matassini non sono da meno, visto che occupano il primo posto in classifica con 24 punti (12 vittorie e 2 sconfitte, con turno di riposo già osservato) e vengono da cinque successi consecutivi tra Coppa Italia e campionato, l’ultimo dei quali per 39-68 a Cagliari sabato scorso. Invece Rovigo è al 6° posto con 14 punti (7 vittorie e 8 sconfitte finora) ed è reduce da quattro successi di fila in campionato con un’ampia affermazione la settimana passata contro Treviso (94-62). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Matelica, avanti tutta. All’attacco di Rovigo

