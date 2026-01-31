Questa sera a Milano si gioca una partita che può cambiare le carte in tavola in Eurolega. L’Olimpia affronta il Baskonia in un match che vale molto per la classifica. La squadra di casa cerca una vittoria per avvicinarsi alle prime posizioni, mentre gli ospiti vogliono continuare la loro rincorsa. La serata promette emozioni e tensione fino all’ultimo minuto.

Milano si prepara a vivere una delle serate più intense della stagione europea: l’Olimpia Milano ospita il Baskonia nel match del 26° turno dell’Eurolega, una sfida che potrebbe decidere il destino delle posizioni in classifica. L’incontro, in programma al PalaLottomatica, non è solo un test di forza tra due formazioni che si giocano il futuro del proprio cammino in Europa, ma anche un momento cruciale per il morale e la crescita di una squadra che ha mostrato segni di incertezza nelle ultime settimane. Il Baskonia, con il suo stile di gioco solido e la profondità del roster, rappresenta una delle principali minacce in classifica, e la sua presenza a Milano non è solo una sfida tecnica, ma anche una prova di maturità per i rossoneri. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Match clou della serata: Milano ospita Baskonia in una sfida che deciderà posizioni in classifica

