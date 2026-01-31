Masterchef Italia 15 | Iginio Massari non perdona Ecco cosa dicono le eliminate della settimana

Questa settimana a Masterchef Italia 15 si sono vissuti momenti intensi. L’ottava puntata ha eliminato due concorrenti, portando il totale a soli dieci in gara. Iginio Massari non ha nascosto il suo disappunto, mentre le eliminazioni hanno lasciato tutti senza parole. I partecipanti si sono dovuti confrontare con prove difficili e giudizi severi. La corsa al titolo di quest’anno si fa sempre più dura.

Giro di boa infuocato per Masterchef Italia 15: l'ottava serata non fa sconti e riduce i concorrenti alla top 10 con una doppia eliminazione. Ecco cosa dicono Iolanda e Irene che ieri hanno salutato la masterclass. Un Pressure Test infernale quello che ha aperto l'ottava serata di MasterChef Italia 15, lo show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy che ora giunge a metà percorso. Rimangono infatti solo 10 concorrenti in lizza per la finale, decimati da una prova di pasticceria con uno degli chef storicamente più temuti: Iginio Massari, accompagnato da sua figlia Debora. A terrorizzare i gli aspiranti chef la richiesta di ricreare una Saint Honoré con le sue tante e complesse preparazioni.

