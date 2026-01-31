Massacro di anatre in un allevamento colpito dall’influenza aviaria | il video che solleva interrogativi etici e sanitari

Le immagini di un allevamento di anatre colpite dal virus hanno fatto il giro del web. In un’area della pianura padana, un allevatore ha documentato con un video la drammatica scena: uccisioni di anatre malate, spesso senza troppi giri di parole. La diffusione dell’epidemia ha messo in crisi numerose aziende e ha acceso il dibattito pubblico su come si gestiscono queste emergenze sanitarie e sui rischi legati all’uso dei soldi pubblici. La vicenda solleva ancora una volta domande sulla reale tutela del benessere animale

Nel cuore della pianura padana, in un allevamento di anatre colpito dall’epidemia di influenza aviaria, si è consumato un episodio che ha scosso l’opinione pubblica e sollevato interrogativi profondi su etica, sanità e uso dei fondi pubblici. Le immagini, raccolte da Food for Profit e trasmesse in anteprima da Report, mostrano operai in divisa uccidere centinaia di anatre con bastonate, calci e lanci ripetuti, in un’operazione di abbattimento forzato che si è resa necessaria dopo il fallimento del sistema di soppressione con gas. Il virus, che si è diffuso tra gli animali, non ha risposte terapeutiche note e, secondo le procedure sanitarie vigenti, richiede l’eliminazione di tutti gli esemplari presenti nell’allevamento per impedire ulteriori contaminazioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Massacro di anatre in un allevamento colpito dall’influenza aviaria: il video che solleva interrogativi etici e sanitari Approfondimenti su Influenza Aviaria Italia Anatre uccise a bastonate in un allevamento colpito da influenza aviaria: la clip di anticipazione di Report Una serie di anatre sono state uccise a bastonate in un allevamento colpito da influenza aviaria. Influenza aviaria, Report mostra in anticipo il video di Food for Profit con le anatre uccise a bastonate Il servizio di Report ha mostrato in anticipo un video choc di Food for Profit, dove si vedono anatre uccise a bastonate. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Influenza Aviaria Italia Anatre uccise a bastonate in un allevamento colpito da influenza aviaria: la clip di anticipazione di ReportLe immagini raccolte da Food For Profit mostrano metodi violenti di abbattimento con la supervisione di un veterinario pubblico ... ilfattoquotidiano.it

