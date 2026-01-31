massa lombarda i 101 anni di paolo marchi

A Massa Lombarda, Paolo Marchi ha festeggiato 101 anni giovedì scorso. L’amministrazione comunale è andata a trovarlo per portargli gli auguri, come fa ogni anno per i cittadini che superano i cent’anni. Un gesto semplice, ma di grande attenzione verso chi ha visto passare tanti anni e tante stagioni.

Paolo Marchi, a Massa Lombarda, ha compiuto 101 anni. Un traguardo tagliato giovedì scorso, e anche quest’anno per l’occasione l’amministrazione comunale ha voluto portargli i tradizionali auguri riservati ai cittadini ultracentenari, un gesto di attenzione e vicinanza che si rinnova nel tempo. Chi lo conosce lo racconta così: Paolo sta bene, è lucido e sereno. Una presenza familiare che continua a trasmettere tranquillità e forza con la naturalezza di chi ha attraversato un secolo senza perdere il proprio equilibrio. Bracciante agricolo per tutta la vita, ha lavorato a lungo nei campi, incarnando i valori del lavoro, della costanza e del legame con la terra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Paolo Marchi ha spento 101 candeline il 29 gennaio 2025.

L’Amministrazione comunale rivolge a Paolo Marchi i migliori auguri, condividendo con lui e con la sua famiglia un traguardo che appartiene a tutta Massa Lombarda. - facebook.com facebook