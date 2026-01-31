Martignano al via il 46° Carnevale della Grecìa Salentina | tra riti autentici e inclusione

Martignano accende i festeggiamenti. Questa mattina è iniziata ufficialmente la 46esima edizione del Carnevale della Grecìa Salentina, attirando residenti e visitatori da tutta la regione. Le strade si riempiono di colori, musica e maschere, mentre le persone si preparano a vivere giorni di tradizione e divertimento. La manifestazione, che si svolge ogni anno, continua a essere un momento importante per il paese, con riti autentici e un forte senso di comunità.

Domenica 1° febbraio 2026 si apre la storica rassegna grika, in un viaggio tra sfilate di carri e le antiche tradizioni del martedì grasso, fino al corteo per la Morte te lu Paulinu Cazzasassi MARTIGNANO – Martignano si prepara a diventare il cuore pulsante delle festività con l’avvio della 46esima edizione del suo storico Carnevale. La manifestazione, presentata ufficialmente il 31 gennaio presso la sala consiliare, rappresenta uno dei riti più autentici e popolari della regione, capace di sostenere il turismo locale attraverso la valorizzazione di un’identità culturale unica. Il sipario si alza domenica 1° febbraio alle ore 17 presso la scuola dell’infanzia con il Carnevale dei piccoli, un pomeriggio di magia e animazione che vedrà protagonista il Robertino Magic Show.🔗 Leggi su Lecceprima.it Approfondimenti su Carnevale Grecìa Natale fuori casa, tra tradizioni e riti magici: gli eventi gratuiti (e autentici) in Italia tra la Vigilia e Santo Stefano L’Italia si anima di tradizioni e riti magici tra la Vigilia e Santo Stefano, offrendo eventi autentici e gratuiti che riscoprono il vero spirito natalizio. Si rompe un tronco della rete idrica: disagi possibili in due comuni della Grecìa Salentina A causa della rottura di un tronco della rete idrica, sono possibili disagi nei comuni di Corigliano d’Otranto e Soleto. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Carnevale Grecìa Argomenti discussi: Prosegue la preparazione a Martignano; Mi sta a cuore, le diverse dimensioni del Prendersi cura; Domani la rifinitura; LECCE AL LAVORO: la situazione verso la rifinitura e il Torino. SARANNO 2 LE ASSENZE PESANTI. Allenamento a Martignano, Berisha a parteLa squadra ha sostenuto una singola seduta di allenamento per intensificare la preparazione alla partita di sabato contro la Lazio ... calciolecce.it Lecce: contro il Toro si rivede Gaspar, ancora out Berisha(ANSA) - LECCE, 29 GEN - Allenamento pomeridiano sul manto erboso del centro sportivo di Martignano per il Lecce di Eusebio di Francesco: alle porte l'impegno di domenica a pranzo contro il Torino del ... msn.com UNA COCCOLA IN SETTIMANA — IL MENU DEGUSTAZIONE DEL RISTORANTINO DA FABIO Nel cuore della Grecìa Salentina, Il Ristorantino da Fabio trasforma la settimana in un appuntamento da attendere con piacere. Un luogo intimo, ricavato da un ant facebook

