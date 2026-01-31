Marti tenta la prova d' accesso ad Amici | la giovane cantante palmese in sfida su Canale5
Marti, la giovane cantante di Palmi, ha tentato di entrare nel cast di
Non sempre una sfida televisiva racconta tutto. A volte è solo un frammento, utile però a far intravedere un percorso più profondo. È quello che è accaduto a Martina Mattiani, giovane cantante di Palmi, che il 30 gennaio ha affrontato la prova d’accesso alla scuola di Amici di Maria De Filippi.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
