Valeria Marini rompe il silenzio e svela i dettagli di un periodo difficile. Dopo aver difeso Alfonso Signorini e aver posato con Fabrizio Corona, l’attrice si apre sui momenti complicati che ha vissuto. Racconta di aver visto cose che non può dimenticare e di aver deciso di uscire allo scoperto per chiarire la sua posizione.

Valeria Marini ha deciso di raccontare la verità sulle sue scelte pubbliche in un momento di grande tensione mediatica, dopo aver difeso Alfonso Signorini e poi posato con Fabrizio Corona. Il confronto è avvenuto in un’intervista rilasciata al programma *Non è la Tv*, dove la showgirl ha spiegato le ragioni che l’hanno spinta a prendere posizione in due direzioni apparentemente contraddittorie. Il punto di partenza è la sua scelta di difendere Signorini, accusato di aver sfruttato giovani aspiranti del mondo dello spettacolo per ottenere favori. Marini ha dichiarato di aver visto con i suoi occhi i messaggi che il conduttore riceveva da ragazzi in cerca di opportunità, e di aver constatato che gran parte di quei contatti era frutto di richieste sincere, non di manipolazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Marini racconta il suo scontro con la verità: “Ho visto cose che non posso dimenticare

