Marianucci Torino | ufficiale l’arrivo del difensore in granata Il comunicato e tutti i dettagli dell’operazione

Il Torino ha annunciato ufficialmente l’arrivo di Luca Marianucci dal Napoli. Il difensore passa in prestito e si aggregherà alla squadra nelle prossime settimane. La società ha pubblicato un comunicato sul sito ufficiale, confermando l’operazione e i dettagli dell’accordo. Marianucci si aggiunge così alla rosa granata, pronto a mettere minuti sul campo.

