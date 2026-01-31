L’arrivo di Marianucci a Caselle ha catturato l’attenzione dei tifosi. Il nuovo giocatore del Torino è atterrato e già si vede nelle prime immagini condivise sui social. Ora aspetta di conoscere i dettagli della sua presentazione e di iniziare l’avventura con la maglia granata.

Cissé Milan, ormai ci siamo per il colpo per il futuro: battuta la concorrenza del PSV! La mossa dei rossoneri Calciomercato Cagliari, assalto a Dominguez: c’è il sì del giocatore! Cosa manca per la fumata bianca col Bologna Mercato Inter, rivoluzione a centrocampo? Frattesi via, tutto su Jones! E occhio al futuro di Dumfries Morata può tornare alla Juventus? Clamorosa idea per un Alvaro-ter: l’incastro con Como e Milan Calciomercato Cagliari, assalto a Dominguez: c’è il sì del giocatore! Cosa manca per la fumata bianca col Bologna Morata può tornare alla Juventus? Clamorosa idea per un Alvaro-ter: l’incastro con Como e Milan Calciomercato Fiorentina, idea Rugani per la difesa: Vanoli aspetta il difensore. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Marianucci Torino, il giocatore è arrivato a Caselle: le prime immagini – VIDEO

Approfondimenti su Marianucci Torino

Donyell Malen è arrivato a Roma, presso l’aeroporto di Ciampino, accompagnato da Gian Piero Gasperini.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Marianucci Torino

Argomenti discussi: Calciomercato Torino, urgente necessità in difesa: Marianucci sta firmando; Schira: Domani Marianucci farà le visite mediche con il Torino. La formula; FLASH| Torino, preso Marianucci dal Napoli! Operazione in prestito secco; Calciomercato Napoli, ore decisive per Alisson Santos in azzurro. Marianucci e Ambrosino salutano.

Marianucci Torino, ecco l’arrivo del giocatore granata a Caselle, le prime immagini del nuovo colpo dei piemontesiMarianucci Torino, ecco l’arrivo del giocatore granata a Caselle, le prime immagini del nuovo colpo dei piemontesi (Lorenzo Bosca – Inviato a Caselle). E’ iniziato intorno alle 9 del mattino il Marian ... calcionews24.com

Blitz Torino, Marianucci sta firmando con i granata: prestito seccoApprodato al Napoli a luglio, l'ex difensore dell'Empoli Luca Marianucci cambia di nuovo casacca. Ma non diventerà un giocatore della Cremonese, che era quasi certa di averlo ... firenzeviola.it

Torino, non solo Marianucci! Si lavora per un altro nome che non è alternativo - facebook.com facebook

#Napoli, #Marianucci ai saluti: va in prestito al Torino x.com