Brisighella rende omaggio a Maria Velda Ponti, pittrice scomparsa nel dicembre 2020. La città ha aperto una grande mostra intitolata “Trame di luce”, che si può visitare tra il museo civico Ugonia e la galleria Domenico Dalmonte. L’esposizione, curata dallo studioso Mauro Pipani, vuole far riscoprire l’artista faentina di nascita e brisighellese di adozione.

A poco più di cinque anni dalla scomparsa (22 dicembre 2020), Brisighella rende omaggio alla pittrice (Maria) Velda Ponti con una grande mostra, dal titolo ‘Trame di luce’, allestita tra il museo civico ‘Ugonia’ e la galleria ‘Domenico Dalmonte’ che, per il progetto espositivo a cura dello studioso e docente cesenate Mauro Pipani, per l’allestimento e per i testi del catalogo, vuole essere occasione di una doverosa riscoperta dell’artista, faentina di origine e brisighellese d’adozione. La mostra verrà inaugurata oggi pomeriggio alle 18.30 alla galleria ‘Dalmonte’ con gli interventi dell’assessore alla cultura Karen Chiarini e dello stesso curatore, Pipani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Maria Velda Ponti. La pittrice dell’anima in mostra a Brisighella

