La Juventus sta valutando l’ingaggio di Marcos Leonardo, giovane attaccante brasiliano. Secondo le prime indiscrezioni, ci sarebbero stati contatti tra i club per un possibile prestito. La trattativa è ancora in fase preliminare, ma l’interesse cresce tra le fila bianconere.

Marcos Leonardo Juve, si inserisce una big europea per l’attaccante brasiliano: contatto tra i club per il prestito. Tutte le novità. La Juventus rischia di veder svanire definitivamente una delle potenziali alternative monitorate per completare il reparto avanzato in queste ultime ore di mercato. Secondo un’esclusiva riportata da Matteo Moretto su X, l’ Atletico Madrid ha messo a sorpresa gli occhi su Marcos Leonardo. MERCATO JUVENTUS, LE ULTIME L’ attaccante è finito prepotentemente nel mirino degli spagnoli, che cercano rinforzi immediati. Nelle ultime ore i due club si sono già messi in contatto diretto per raggiungere un accordo rapido sulla base del prestito. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Mateta, attaccante dell'Aston Villa, è entrato nel mirino di diversi club europei, tra cui la Juventus.

Calciomercato Juve, ai bianconeri è stato proposto Marcos Leonardo. Nessuna chiusura da parte di Comolli, ma la priorità resta Kolo MuaniCalciomercato Juve, ai bianconeri è stato proposto Marcos Leonardo. Nessuna chiusura da parte di Comolli, ma la priorità resta Kolo Muani Il dinamismo che sta caratterizzando le ultime ore della sessi ... juventusnews24.com

Moretto: Proposto alla Juventus Marcos LeonardoMatteo Morwtto, sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha rivelato che alla Juventus è stato proposto Marcos Leonardo: Kolo Muani sicuramente è il numero uno in assoluto, ... tuttojuve.com

Fra i vari attaccanti proposti alla #Juventus, che spera sempre nel ritorno di Kolo Muani, c'è anche Marcos Leonardo. #TMmercato #calciomercato #mercato #rumor x.com