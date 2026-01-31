Marcos Leonardo Juve si inserisce una big europea per l’attaccante brasiliano Contatto tra i club per il prestito
La Juventus sta valutando l’ingaggio di Marcos Leonardo, giovane attaccante brasiliano. Secondo le prime indiscrezioni, ci sarebbero stati contatti tra i club per un possibile prestito. La trattativa è ancora in fase preliminare, ma l’interesse cresce tra le fila bianconere.
Marcos Leonardo Juve, si inserisce una big europea per l’attaccante brasiliano: contatto tra i club per il prestito. Tutte le novità. La Juventus rischia di veder svanire definitivamente una delle potenziali alternative monitorate per completare il reparto avanzato in queste ultime ore di mercato. Secondo un’esclusiva riportata da Matteo Moretto su X, l’ Atletico Madrid ha messo a sorpresa gli occhi su Marcos Leonardo. MERCATO JUVENTUS, LE ULTIME L’ attaccante è finito prepotentemente nel mirino degli spagnoli, che cercano rinforzi immediati. Nelle ultime ore i due club si sono già messi in contatto diretto per raggiungere un accordo rapido sulla base del prestito. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Gabriel Jesus in Serie A? Proposto il prestito ad una big: ecco cosa sta accadendo attorno al futuro dell’attaccante brasiliano. La Juve osserva
Mateta Aston Villa, il club inglese si inserisce nella corsa per l’attaccante. Pronta la sfida alla Juve. Le ultimissime
Mateta, attaccante dell'Aston Villa, è entrato nel mirino di diversi club europei, tra cui la Juventus.
